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Yerli tabanca "Mete"de teslimat sayısı 200 bini geçti

Yerli tabanca
Yerli tabanca "Mete"de teslimat sayısı 200 bini geçti

Türk savunma sanayisindeki silah üreticileri, Özgün Yerli Tabanca Geliştirilmesi Projesi kapsamında güvenlik güçlerine teslimatlarını sürdürüyor. Bu kapsamda yerli Mete tabancalarında teslimat sayısı 200 bini geçti.

Yerli tabanca "Mete"de teslimat sayısı 200 bini geçti - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile sözleşme imzalayan Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret AŞ ürettiği "TP9 SF Mete", Sarsılmaz Silah Sanayi AŞ ise ürettiği "SAR9 Mete" tabancalarını Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Genel Müdürlüğünün kullanımına sunuyor. Böylece güvenlik güçleri tarafından kullanılan tabancaların yerini ateş gücü yüksek yerli ürünler alıyor. SSB, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yerli üretim tabancaların teslimatındaki son rakamları hazırladığı video ile paylaştı. Mete tabancalarında teslimat sayısının 200 bini geçtiği belirtilen paylaşımda, 180 binden fazlası Sarsılmaz Silah Sanayi AŞ, 100 binden fazlası Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından olmak üzere 280 binden fazla tabancanın üretileceği kaydedildi.

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