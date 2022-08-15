Yerli termal inceleme yazılım MapperX görücüye çıktı

Sektörün temsilcilerinden Biriz Enerji şirketinin kurucusu Hakan Yaralı, "Bu etkinlikte Türkiye'de ilk kez bahsedeceğimiz ve bizi çok heyecanlandıran bir yapay zeka projesini paylaşacağız. Bu teknolojiyle şu an dünyada kullanılan birçok insansız hava araçlarının güneş enerji santrallerinde otonom bir şekilde arızanın tespiti ve raporlanması ile ilgili çok hızlı, ekonomik ve dünyada çok az firmanın yapabildiği, ülkemize çok ciddi anlamda katkı sağlayacak bir yapay zeka yazılımı geliştirdik. İHA'lar yani insansız hava araçları birçok sektörde ve birçok farklı alanda kullanılıyor. Biz daha çok bunun endüstriyel tarafını ele aldık. İnsanlara nasıl daha faydalı olabiliriz diye düşünerek yola çıktık" dedi.

Güneş enerji panelleri ısı ölçümlerinin ve hata analizlerinin halen manuel olarak çok uzun sürelerde gerçekleştirildiğine dikkat çeken Yaralı, Biriz Enerji termal İHA'lar ile bu süreci teknolojiyle birleştirerek daha hızlı, daha güvenilir ve dünya standartlarında yapıldığını vurguladı.

MapperX, termal kameralı insansız hava araçları ile elde edilen Güneş Enerji Santrallerinin fotovoltaik panelleri ısı ölçümlerinde karşılaşılan hata ve arıza tespitlerini belirleyerek, sahaların görüntülerini dijital ortama aktardığını anlatan Yaralı, "Yapay zekâ teknolojisiyle, fotovoltaik sistemlerin hava termografisi ile PV panellerin ısı dağılım verileri elde edilerek, paneller üzerindeki sıcak noktalar (hot spots) tespit ediliyor. Güneş Enerji Santralleri sahalarında elde edilen veriler doğrultusunda yapay zekâ ile oluşturulan analizler dünya standartlarında raporlar haline getirilerek kullanıcılara sunuluyor" şeklinde konuştu.

Güneş enerji santralleri işletme bakım faaliyetleri kapsamında sahada gerçekleştirilen çok zaman alan manuel incelemelerin artık hızlı bir şekilde termal kameralı endüstriyel insansız hava araçları ile yapılabileceğini anlatan Yaralı, elde edilen verilerin ise bulut (cloud) sistemine aktarılarak tamamen otomatik yapay zeka teknolojisi MapperX ile hızlı ve güvenli bir şekilde işlenerek dünya standartlarında rapor oluşturacağını kaydetti.