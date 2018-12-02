Yerli turistlere fahiş fiyat yok

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, bu yöndeki haberlerin doğru olmadığını belirterek “Fiyatlar dolar ve avro olarak belirleniyor, yabancı turistler sebebiyle... TL olarak da enflasyona paralel fiyat artışı gerçekleşiyor. Enflasyon oranı yüzde 20 ise, fiyatlar yüzde 20 artıyor. Yani yerli ve yabancı turiste ayrı fiyat yok. Önemli olan, oluşan bu fiyatta talebin gerçekleşmesi... Türk insanı, artık tatile çıkmayı ihtiyaç olarak görüyor” açıklamasını yaptı. Fiyatların farklı gerçekleşmesinde erken rezervasyonun da etkili olduğu, yabancıların çok daha önceden ve peşin ödeme yaparak avantaj sağladığı biliniyor. Bu arada Erkan Yağcı, dijital dönüşüme de dikkat çekerek “Havalimanlarında yüz tanıma sistemleri, pasaportsuz seyahatin önünü açacak. Otele girmeden, anahtarınızı mobilden alıyorsunuz artık. Odanıza okutturarak girebiliyorsunuz. Biz de bunlara hazır olmalıyız” diye konuştu