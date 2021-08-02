Yerli ve milli ayçiçeği tohumu 2022'de dünya piyasasına çıkıyor

Tekirdağ'da geliştirilen yerli ve milli ayçiçeği tohumunun deneme ekimleri başarı ile sonuçlandı. Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya Tohum Yönetim Kurulu Üyesi Birol Tarar ve Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk, Hayrabolu ilçesinde deneme ekimi yapılan yerli ve milli olan ayçiçeği deneme tarlasında incelemelerde bulundu.

Dünya genelinde sayıları bir elin 5 parmağını geçemeyecek kadar şirketin tekeline aldığı ayçiçeği tohumunda Türkiye'de piyasaya girmeye hazırlanıyor. Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesinde ekilip başarı ile sonuçlanan ayçiçeği deneme tarlaları drone ile havadan da görüntülendi.

“Tüm ülkeye satışı gerçekleşecektir”

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, "Hayrabolu'da ayçiçeğinin son denemesinin yapıldığı tarladayız. Trakya Kalkınma Ajansı olarak, bundan 3 yıl önce kurduğumuz Trakya Tohum'a ait ayçiçeği tohumunun yerli ve milli imkanlarla AR-GE çalışmalarıyla yaptığımız tohumumuzun bugün son deneme üretimlerini burada yapmış bulunmaktayız. Tescili alındı. İnşallah seneye bunun tüm ülkeye satışı gerçekleşecektir. Malum ayçiçeğini üretmek, AR-GE'sini yapmak ve satışını yapmak gerçekten çok zor ve maliyetli. Birçok ülke bunu yapamıyor. Dünya genelinde sadece 3-4 firma bunu tekeline almış durumda. Biz de Türkiye olarak, özellikle Trakya olarak şirketlerimizle beraber Trakya gibi verimli toprakları olan alanlarda, bu işi başarabilir miyiz diye bundan 2 sene önce kafa yormaya başlamıştık. Bugün çok şükür belli bir aşamaya gelmiş ve tescili alınan, seneye de üretimi yapılacak olan ayçiçeği tohumumuzun yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş olması, hem Trakya'daki tohum şirketlerimiz açısından hem Kalkınma Ajansımız hem de bakanlığımız açısından çok değerli ve önemli. İnşallah bu çalışmalarımızı arpada, buğdayda ve diğer tohumlarda da devam ettireceğiz” dedi.

Birol Tarar ise yaptığı açıklamada, “Şu anda burada bulunma sebebimizde ilk 2022'de satışa sunacağımız yerli ve milli olan ayçiçeği tohumun pazara sunulması için biz bu saatten sonra ulusal pazarın dışında, uluslararası pazarda yer alabilmek için ihracat hedefimiz var. Bunun Türk çiftçisine katkısı olduğu kadar, bizim ihracat hedefimizde tohumculuk kanunundan sonra tohumculukta neler yapabiliriz diye bir işbirliği modelidir. Biz hayırlısıyla başladık ve bu işin sonucunu ileriki zamanda daha farklı çeşitlerde göreceksiniz. Katma değeri yüksek olan ürünlerde yurt dışı satışlarında hedefimizdir. Bundan sonraki çalışmalarda farklılık göstermek için pazarda yer alacağız” diye konuştu.

Halil Dağ

