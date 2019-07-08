Yerli ve milli beyefendi ‘Gökbey'

Gökbey ve Atak dahil tüm helikopterleri tasarlayan grupta bulunan TUSAŞ Helikopter Grubu Mühendislik Direktörü Hulusi Ali Kasap, Gökbey'i anlattı. Gökbey projesinin 6 Eylül 2013 yılında başladığını belirten Kasap, "Yine başlangıçtan 5 yıl sonra 6 Eylül 2018 saat 6'da ilk prototipin uçuşunu yaptık. Gökbey helikopterimizin ikinci prototipi için ise hem ilk uçuşunu hem de sertifikasyon uçuşunu 29 Haziran'da yaptık. Proje de bundan önceki aşamalarda tasarım, yer testleri, laboratuvar testleri ve bir takım analizlerle belirli bir olgunluğa geldi. Üretim aşamasında iki prototipimiz, ki daha iki prototipimizin üretimi devam ediyor. Prototiplerimiz devam edecek ve bundan sonra sertifikasyon test uçuşlarımızla devam eden bir kalifikasyon süreci olacak" diye konuştu.

“Uçuşa el verişlilik sertifikası aldıktan sonra kullanıma hazır bir helikopter olarak tescillenecek”

Sertifikasyon uçuşunun önemine değinen Kasap, "Bizim helikopterimiz, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından onların teknik ekipleri ve bizim teknik ekiplerimizle uçuşa el verişli olup olmadığı konusunda değerlendirilecek. Sonucunda da uçuşa el verişlilik sertifikası yayınlanıyor. Bizim uçuşa elverişlilik sertifika faaliyetlerimiz çok daha önceki aşamalarda başladı. Teknik ekibimizle birlikte gerek testler, gerek laboratuvar çalışmaları, gerek analizler, gerek tasarımın gözden geçirilmesi aşamaları yapıldı. Bu aşamanın sonu artık uçuş testleri yani sertifikasyona yönelik uçuş testleri, onlar da 29 Haziran'da öbür helikopterimizin uçuşuyla başladı. Böylelikle uçuşa elverişlilik sertifikası sürecinin uçuş testleri aşamasına geçtik. Bir, iki sene kadar normal şartlar altında süren bir aşamadır bu, sonunda da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Gökbey'imize uçuşa elverişlilik sertifikası yayınlanacak. Kullanıma hazır bir helikopter olduğu tescil edilmiş olacak" ifadelerini kullandı.

“Helikopterimizin planlanan seri üretim tarihi 2021”

Gökbey'e hem ülke içinden hem de ülke dışından talepler olduğunu anlatan Kasap, "Projenin sahibi Savunma Sanayi Başkanlığımız. Gerek Savunma Sanayi Başkanlığımızla yaptığımız görüşmelerde, gerek fuarlarda yaptığımız görüşmelerde helikopterimize hem iç hem de dış talep var. Neticede ülkemiz dağlık bir ülke, hem askeri hem de sivil anlamda helikopter ihtiyacı yüksek olan bir ülke. O yüzden bizim T-625 genel maksat helikopterimizin planlanan seri üretim tarihi 2021. Talebe bakıldığında da başarılı bir sertifikasyon sürecinin ardından seri üretime gireceğini biz öngörüyoruz" şeklinde konuştu.

“Gökbey'i ön plana çıkartan en önemli özellik bizim olması”

Gökbey'in özelliklerinden bahseden Kasap, "Gökbey her şeyden önce bizim helikopterimiz, milli tasarımımız kendi mühendislerimiz tasarlıyor, kendi teknisyenlerimiz üretiyor. En önemli özelliği, güncel bir tasarım, elektronik ve mekanik altyapımız daha güncel ve kendi tasarımımız olduğu için ihtiyaca binaen değişik konfigürasyonlarını oluşturabileceğimiz bir helikopter. Gökbey'i ön plana çıkartan en önemli özellik bizim olması" dedi.

“Gökbey, askeri, sivil, ambulans ve yangınla mücadelede ihtiyaç karşılayabilecek”

Gökbey helikopterinin birçok ihtiyaca cevap vereceğini vurgulayan Kasap, "6 tonluk bir genel maksat helikopteri sınıfında askeri versiyonu olacak, sivil versiyonları olacak, kullanım alanlarına baktığımızda konfigürasyon değişikliği ile ambulans helikopter, vip taşımacılığı ve yangınla mücadele gibi pek çok farklı ihtiyaca cevap verebilecek şekilde tasarladık biz helikopterimizi" ifadelerini kullandı.

Teknik özellik olarak 12 yolcu ve 2 mürettebat taşıyabilen Gökbey'in maksimum tavan irtifası 20 bin feet (fit), 700 kilometre (km) gibi bir menzile sahip olan Gökbey, 3.5 saat havada kalma süresi ile tüm muadilleri gibi bu sınıfta görev yapabilecek.

“Havacılığın tüm alanlarında TUSAŞ olarak sektör oluşturmak istiyoruz”

Havacılığın tüm alanlarında TUSAŞ olarak bir sektör oluşturduklarını kaydeden Kasap, "Yüksek teknolojinin önemi şudur; birincisi bağımsızlığınızla ilgili bir konudur bu. Bir helikopter yapabiliyorsanız, artık teknolojik olarak pek çok şeyi yapabilecek hale gelmişsinizdir. Onun haricinde biz helikopterimizi seviyoruz. İlk uçuşlarında da olumlu geri beslemeler aldık. Veriler hep olumlu geldi. Normal şartlar altında bir helikopter ilk uçuşunu bir kaç dakika ile sınırlarken, bizim ilk uçuşumuz 45 dakika sürdü. Tüm yönlerde, belirli bir limite kadar uçuş hızımızı aştık, genişlettik. Bu açılardan iyi bir helikopter yapmak için çalışıyoruz" dedi.

“Helikopterimiz milli, çünkü bizim tasarımımız, bizim üretimimiz”

Sosyal medyada Gökbey helikopteri hakkında yerli mi yoksa milli mi tartışmalarından bahseden Kasap, "Helikopterimiz milli, çünkü bizim tasarımımız, bizim üretimimiz. Alt sistemlere geldiğimiz zaman, hazır bir motor kullandık. Ancak onunda millileştirme çalışmaları devam ediyor. Diğer pek çok alt sistemi biz kendimiz tasarladık, kendimiz ürettik. Hatta onları, Türkiye'deki bazı firmalarımızla görüşüyoruz. Onların da katılımıyla daha geniş bir ekosistem, daha geniş bir teknoloji alanı olacak pek çok firma için helikopterimiz oldu, motora ihtiyacımız oldu. Önce helikopteri yapıyorsunuz, ihtiyaç motor oluyor onu da yapıyorsunuz. İnşallah yakın zamanda motorumuz ve diğer alt sistemlerimizde milli olacak. Bu sadece milli olsun diye değil, bir ekosistem oluşturuyorsunuz" diye konuştu.

Mevlüt Hasgül