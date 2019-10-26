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Yerli ve milli DERMAN Avrupa'da...

Yerli ve milli DERMAN Avrupa'da...
Yerli ve milli DERMAN Avrupa'da...

İngiltere’de katıldığı NATO testlerini başarıyla tamamlayan Türkiye’nin ilk yerli ve milli 8x8 taktik tekerlekli zırhı lojistik destek aracı DERMAN, Almanya’da boy gösterdi.

Daimler'in düzenlediği ‘2019 Defence Vehicles Experience' gösterisine katılan DERMAN, özel hazırlanmış zorlu arazi şartlarında yetenekleri test etti. NATO ülkelerinden askeri uzmanların da bulunduğu gösteride, katılımcılar araçları deneme fırsatı buldu.
DERMAN'ın oldukça ilgi gördüğünü kaydeden Koluman Otomotiv Endüstri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, “Asıl hedefimiz DERMAN'ın önümüzdeki dönemde TSK'nın envanterine katılması. Yerli imkânlarla ve hiçbir teşvik almadan geliştirdiğimiz bu aracımızın Türk ordusu dışında NATO orduları ile diğer ülkelere satışını hedefliyoruz” dedi.
Koluman Holding Yönetim Kurulu Danışmanı Önder Ege de, DERMAN'ın yer aldığı gösteride hünerlerini sergilediğini belirterek, katılımcılardan büyük ilgi gördüğünü söyledi.
517 beygir güç üretebilen bir motora sahip olan DERMAN, TSK'nın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, yüzde 60 dik eğim ve yüzde 30 yan eğim gibi en zor arazi şartlarında hizmet verebiliyor. Araç, tankların, zırhlı araçların ve mühimmatların harekât bölgesine taşınması, kumanda merkezleri ve benzeri yapıların istenen yerlere götürülmesi ile zarar görmüş araçların kurtarılması amacıyla üretildi.

83 TONLA 6 KİLOMETRE
48 ton ağırlık yüklenen DERMAN, testlerde 35 ton ağırlığında “tam frenleme” yapan bir kamyonu 6 kilometre boyunca çekmişti. DERMAN, 40 derece sıcaklıkta maksimum tork gücüyle hem asfalt hem de toprak yolda tekrarlanırken iki testi de başarıyla geçmişti.

Türkiye Gazetesi  

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