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Yerli ve milli el bombası kutusu TSK'nın envanterine girmeye hazır

Yerli ve milli el bombası kutusu TSK'nın envanterine girmeye hazır
Yerli ve milli el bombası kutusu TSK'nın envanterine girmeye hazır

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, güvenlik güçlerinin meskûn mahal ve özel saha operasyonları için sağlam, hafif ve işlevsel yapısı olan el bombası kutusunun yüzde 100 yerli ve milli olarak STM tarafından üretildiğini duyurdu.

Yerli ve milli el bombası kutusu TSK'nın envanterine girmeye hazır - Foto Galeri
Yerli ve milli el bombası kutusu TSK'nın envanterine girmeye hazır - Tıkla İzle

Mehmetçiğin ihtiyaç, talep ve deneyimleriyle sahada avantaj sağlayacak yeni ürünler geliştirmeye devam etiklerini belirten Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“EBK-M44 el bombası kutusu, meskûn mahal ve özel saha operasyonları için sağlam, hafif ve işlevsel yapısıyla yüzde 100 yerli ve milli olarak STM tarafından üretildi. Her türlü çevre koşuluna uygun EBK-M44, 2 saniye içinde silahı bırakmadan, tek elle el bombasını kullanma imkânı veriyor. Çift emniyet sistemli EBK-M44, pimi çekilmiş olsa bile el bombasını geri koyma ve taşıma imkânıyla operasyonun güvenli şekilde sürmesini sağlıyor. Kendisi küçük, etkisi ve faydası çok büyük olan EBK-M44, girdiği tüm zorlu testleri başarıyla tamamlayarak TSK'nın envanterine girmeye hazır hale geldi.”

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