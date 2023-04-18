Yerli ve milli ‘Elektrikli Ana Hat Lokomotifi E5000' törenle raya indirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olarak lokomotif üreten TÜRASAŞ'ın Eskişehir yerleşkesinde düzenlenen törenle tamamen yerli ve milli olarak üretilen Türkiye'nin ilk ‘Elektrikli Ana Hat Lokomotifi E5000' raylara indirildi. İnsan ve yük taşımacılığında ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak olan yerli ve milli lokomotif, Türkiye'de üretilen ilk elektrikli ana hat lokomotifi olma özelliği taşıyor. İçinde kullanılan parçaların komponentlerinin alınmasıyla yurt dışına da satışının yapılarak ülkemiz için ihracatta önemli bir değer oluşturan lokomotifin açılışına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan katıldı. Raya indirilen lokomotifte Bakanlar tarafından test sürüşü yapıldı.

“Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yüzlerce tesisin açılışını yapacağız”

Bugün Eskişehir'e gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yüzlerce tesisin toplu açılışının yapılacağını aktaran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Bugün yine birçok ilkin heyecanını birlikte yaşayacağız. Eskişehir'de saat 17.00'de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yüzlerce tesisin açılışını yapacağız. Tabii hepsi birbirinden değerli ama özellikle birkaç tanesi Türkiye açısından da son derece önemli. Madencilik tarafında Beylikova'da nadir toprak elementleri keşfini gerçekleştirmiştik geçtiğimiz yıl. Dünyanın 2. en büyük nadir toprak element rezerviydi. Orada bir pilot tesis kurulma çalışmaları tamamlandı. İnşallah onun açılışını yapacağız. Ardından da şu anda önünde durduğumuz E5000 elektrikli lokomotifin açılışını yapacağız. Hakikaten yoğun bir gayretle, üstün bir başarı elde edilmiş oldu. Başta Sanayi Teknoloji Bakanımıza, Ulaştırma Bakanımıza ve değerli ekiplerine, TÜBİTAK, TCDD Taşımacılık ve TÜRASAŞ yetkililerine de teşekkür ediyoruz. Yıllardır yurt dışından aldığımız ürünleri artık kendi yerli milli imkânlarımızla yapabilir hale geldik. Bu son derece sevindirici. Biz hep enerjide dışa bağımlılığı vurguladık. Bağımsızlık için de elimizden geleni yaptığımızı ifade ettik ama aslında bağımlı olduğumuz başka alanlar da var. Özellikle teknolojik ürünlerde. Teknolojide dışa bağımlılık kırmak için de son dönemde yoğun çaba sarf ediyoruz” dedi.

“İlk defa bir ana hat lokomotifini Türkiye'de üretmiş olduk”

Bakanlıkların ve kurumların ortak çalışmaları sonucunda Türkiye'de ilk kez üretilen yerli ve milli elektrikli ana hat lokomotifinin ülkemiz açısından çok büyük bir değere sahip olduğunu belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Değerli arkadaşlar bugün yine Türkiye Yüzyılı'nın nişanelerinden bir tanesi olacak, Türkiye'ye ekonomik anlamda büyük katkılar getirecek önemli bir proje vesilesiyle Eskişehir'deyiz. Enerji ve tabii kaynaklar bakanımız önümüzdeki dönemde Eskişehir milletvekili olacak inşallah. Vatandaşlarımızın teveccühleriyle Eskişehir milletvekili adayımız Fatih Dönmez'in burada misafiriyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün Eskişehir'e teşrif edecek. Yapacağı önemli açılışların yanında Türkiye'de ilk kez üretilen elektrikli ana hat lokomotifini de raylara indirmiş olacak. Bu proje Ulaştırma Bakanlığı'yla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, TÜBİTAK TURE ile TÜRASAŞ'ın bir araya gelerek Türkiye'nin ihtiyaçlarına dönük olarak geliştirdiği, oldukça önemli ve stratejik bir proje. Bunu bugüne kadar yurt dışından tedarik ettiğimiz elektrikli ana hat lokomotiflerini artık Türkiye'de üretmeyi başardık. Bundan önce manevra lokomotifleri üretiyorduk. Ama ilk defa bir ana hat lokomotifini Türkiye'de üretmiş olduk. Bu lokomotif insan taşımacılığı yanında yük taşımacılığı da gerçekleştirecek. Tabii bu projenin önemli başlıkları var. İlk defa Türkiye'de bu boyutta bir elektrik motoruna sahip bir ana hat lokomotifi üretilmiş oldu. İlk defa bir ana hat elektrikli lokomotifin tasarımı tamamlanmış oldu. Burada kullanılan cer sistemleri, bujiler bunlar da yerli ve milli olarak geliştirildi. Bu kadar güce sahip cer sistemleri, konvertör, transformatör ilk defa bu boyutta üretilmiş oldu. Tabii raylı sistemler oldukça önemli standartların uygulandığı sistemler. Bu lokomotifi raylarda kullanabilmemiz, hatta Avrupa Birliği'nde kullanabilmemiz için gerekli sertifikasyonları almamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Bu güzel aracın da ismini ilk kez Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuna ilan edecek”

Bugün Eskişehir'e gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli ve milli olarak üretilen elektrikli ana hat lokomotifinin ismini ilan edeceğini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şu ifadeleri kullandı:

“Arkamızda gördüğünüz lokomotifin içerisinde kullandığımız yerli ve milli komponentler şu anda o sertifikaların tamamını almış durumda. Bunları birer ürün olarak yurt dışına pazarlayabiliriz, satabiliriz. İnşallah bu lokomotifin testleri bittiğinde de lokomotifin tamamını artık bir ürün olarak gerek biz kullanabileceğiz, gerekse de yurt dışına ihraç edebileceğiz. Tabii Türkiye'ye sağlayacağı ekonomik katma değerin de burada altını çizmemiz gerekiyor. Önümüzdeki 10 yılda Türkiye'nin elektrikli lokomotif olarak bu tip 500 tane lokomotif alması öngörülüyor. Bunların maliyetini de yaklaşık 2 milyar Euro olacağını biz biliyoruz. İşte 2 milyar Euroluk lokomotifleri biz yurt dışından almak yerine yurt içinden tedarik etmiş olacağız. Hem cari açık oluşmayacak hem de katma değeri Türkiye'de bırakmış olacağız. Türkiye açısından önemli bir proje. Raylı sistemler açısından önemli bir proje. İnşallah bugün Sayın Cumhurbaşkanımız bu aracı raylara indirmiş olacak. Sertifikasyon testleri başlamış olacak. İnşallah da bu güzel aracın da ismini ilk kez Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuna ilan edecek. Türkiye Yüzyılı'nın nişanelerini biz üretmeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'na koşar adım devam edeceğiz. Ve inşallah bunun gibi nice projeleri de biz vatandaşlarımızın, aziz milletimizin destekleriyle sürdürmeye devam edeceğiz.”

Ali Furkan Çetiner - Hüseyin Samet Öksüz

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