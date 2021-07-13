Yerli ve milli itfaiye aracı birinciliği göğüsledi

İzmirli firma Volkan İtfaiye, 40 ülkeye yerli ve milli itfaiye araçlarını ihraç ediyor. Lion model araçları ile öne çıkan şirket, İspanya merkezli Top 10 Archivo'nun “Dünyanın En İyi İtfaiye Aracı” araştırmasında birinciliği göğüsledi. 4x4, 6x6 ve 8x8 olmak üzere üç farklı varyasyonu olan itfaiye aracı, havalimanlarında uçak yangını söndürme aracı olarak kullanılıyor.

Araştırma sonucunda birinci gelmelerinin kendilerine de sürpriz olduğunu belirten Volkan İtfaiye Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Tecim, “Dünyadaki diğer üreticilerle birlikte bir araştırma yapılmış ve aracımız birinci seçilmiş. Çok gururlandık. Hem İngilizce hem de İspanyolca versiyonla özel bir video hazırlanmış. Bu araçlar Uluslararası Havacılık Örgütünün belirlediği standartlarda üretiliyor. Bizi rakiplerimizden ayıran özelliklerimiz; tasarımı, kullanım kolaylığı ve estiği.

Bunların haricinde, kullandığımız motor ve şanzımanı çok iyi şekilde adapte ettiğimiz ve bütün yangın söndürme sistemini tek bir çatı altında ürettiğimiz için araçlarımız çok daha yüksek performansta çalışıyor. Bu aracımızın 4x4, 6x6 ve 8x8 olmak üzere üç farklı varyasyonu var. Küçük havalimanlarında 4x4 kullanılıyor. 6x6, optimum seviyede bir araç. Büyük havalimanlarında da 8x8 araçlar kullanılıyor. 8x8 araçlarımızda ikiz motor teknolojisi var. Biz Volkan olarak yerli ve milli olmayı çok önemsiyoruz.

Uluslararası arenada maalesef Türk ürünlerine karşı bir önyargı var. Dolayısıyla çabalarımızın sonuç verdiğini görmek gurur verici” dedi.

Yerli ve milli

Şirketin, beş farklı kategoride hizmet veren itfaiye araçları ürettiğini kaydeden Tecim, “Biz şu an havalimanlarında kullanılan uçak yangın söndürme araçları, yüksek metrajlı merdivenler ve endüstriyel araçlar üzerine yoğunlaştık. Türkiye'de 50 farklı havalimanında araçlarımız kullanılıyor. Bunun haricinde Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Güney Doğu Asya'da, araçlarımız aktif olarak kullanılıyor. Araçlarımızın özelliği, 750 beygir motor gücü, 16 ton su kapasitesinde olması. Araçlarımız, motor ve yürüyen aksamları haricinde tamamıyla yerli üretim” diye konuştu.

Uçan platform ve elektrikli itfaiye aracı projesi

Dünyada marka bilinirliği yüksek bir şirket olduklarını ifade eden Tecim, “Özellikle havalimanları konusunda pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz. 60 metreye kadar yüksek metrajlı merdivenler üretiyoruz. Buradaki pazar payımızı da artırmak istiyoruz. Bunun haricinde daha inovatif, oyunu değiştirecek ürünler tasarlıyoruz.

Gökdelenlerden insan kurtarma ve yangın söndürme konusunda uçan platformlarla ilgili bir projemiz var. Dünya artık değişiyor ve çevreci bir yaklaşım sergiliyor. Biz de bu trendi yakalamak için elektrikli bir itfaiye aracı üretme konusunda çalışma yapıyoruz. 2022 yılının haziran ayında elektrikli itfaiye aracını sokaklarda görüyor olacağız” sözlerine yer verdi.

Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri