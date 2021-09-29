Yerli ve milli kenevirler hasat için gün sayıyor: Boyu 4,5 metreye ulaştı

2021 yılında tescil alan narlı ve vezir kenevir çeşitlerinin hasadına yakında başlanacak. Mayıs başında ekilen kenevirlerin ekim ayının ortalarına doğru hasadı yapılacak. Gıdadan, tekstile kadar birçok alanda kullanılan kenevirlerin boyu 4 buçuk metreye kadar ulaştı.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Deneme İstasyonu'nda 11 dönüme ekilen narlının ve Amasya'nın Gökhöyük TİGEM bölgesinde ekilen vezir isimli kenevirin tohumlarının çoğaltılması sonucunda 2023 yılında kenevir ekmek isteyen birçok çiftçinin hizmetine sunulacak.

"Poğaça gibi değişik tatlı ürünlerde çalışmalarımız başladı"

Kenevirin kullanım alanları ve hasat ile ilgili bilgiler veren OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç, "Mayıs ayının başında kenevirleri tarlaya ekmiş olduk. 11 dönüm arazide şu anda tarlaya ekili durumda. Kontrollerimizi yaptık, yaklaşık olarak 15-20 gün sonra liflerimizin hasadı yapılacak. Kenevirin gıda olarak kullanımında süt olarak çalışmalar devam ediyor. Poğaça gibi değişik tatlı ürünlerde çalışmalarımız başladı. Üretim için biraz daha vakit var. Ülkemiz üretim olarak yaygınlaşması için biraz daha vakit var. Tekstilde bir hayli mesafe alınmış oldu. Şu anda yüzde 55-60 oranında kenevirden elde edilen iplikler ve tekstil ürünleri butik olarak başlanmış oldu. Bu sene üretim geçen yıla göre biraz azalmış oldu sanayinin ihtiyacı ölçüsünde. Sanayi ile ilgili çalışmalar eğer netleşir ve gelişirse üreticinin kenevir ekmeye meyil var. Çünkü diğer rakip ürünlerden biraz miktar daha fazla gelir getiriyor. Özellikle çiftçi nazarında pazar durumları ve süreklilik çok önemlidir. Ürününü satabileceği bir yer bulduktan sonra çitçi, kenevir üretmede herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadığını görmüş olduk" dedi.

"2023 yılında tohumlar çiftçinin hizmetinde"

Narlı çeşidinin ortalama 3 buçuk, 4 buçuk metre boya ulaştığını belirten Prof. Dr. Selim Aytaç, "Bu sene iyi bir gelişim gösterdi. Herhangi bir kimyasal ilaç kullanmamıza rağmen yabancı ot popülasyonu bir hayli azdır. Bitki iyi bir rekabet sağlamış oldu. Bildiğiniz gibi ülkemizde 2021 yılında 2 adet çeşit tescil olmuştu. Bunlar 'vezir' ve 'narlı' çeşidimizdir. Her iki çeşidi OMÜ ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tescilletmiş oldu. Vezir çeşidimiz Amasya Gökhöyük'te üretime devam ediyor. Narlının da üretimi Çarşamba'da sürüyor. Yaklaşık olarak narlıdan 1 ton tohumluk elde etmiş olacağız. Vezirden ise 3 ton. 2023 yılında bu iki çeşit üretim olarak çiftçinin hizmetine yeteri kadar tohumu çoğaltılmış şeklinde hizmetine sunulacak" diye konuştu.

Kenevir hasadında makine geliştirdi

İstanbul'dan kenevirleri görmek için gelen iş adamı Murat Kocaballı ise "Kenevirin en çok hasat kısmında mekanizasyona ihtiyaç var. Çiftçiler en çok hasat kısmında zorlanıyorlardı. Onun biz 2 yıl önce bir makine geliştirdik. Yavaş yavaş şu anada daha verimli hale gelmeye başladı. Bu sene de ilk defa Selim hocanın Çarşamba'da narlı denemelerinde hasadı biz gerçekleştireceğiz. Bu sayede zamandan ve işçilik tasarruf edeceğiz. Bu sayede maliyetleri aşağıya çekmiş olacağız. Kenevirin ekilmesi açısından çiftçinin önünü açmış olacağız diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.