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Yerli ve milli uydu İMECE'nin uzaya fırlatılışı ertelendi

Yerli ve milli uydu İMECE'nin uzaya fırlatılışı ertelendi
Yerli ve milli uydu İMECE'nin uzaya fırlatılışı ertelendi

Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği ilk yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İMECE’nin uzaya fırlatılışı ertelendi.

Uzaya fırlatılması daha önce iki kez ertelenen İMECE uydusunun Türkiye saati ile 09.48'de Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan California Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden Space X firması tarafından uzaya gönderilmesi planlanıyordu. Hava muhalefeti ve yüksek irtifada bulunan yanal rüzgarlar sebebiyle İMECE'nin uzaya fırlatılışı uçuşa 28 saniye kala iptal edildi.

Doğukan Gürel - Gürkan Sayın
 

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