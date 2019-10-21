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‘Yerlileşme'de öncelik çok aranan ürünlerin

‘Yerlileşme'de öncelik çok aranan ürünlerin
‘Yerlileşme'de öncelik çok aranan ürünlerin

Katma değerli üretimi güçlendirmeyi hedefleyen İVME (İleri, Verimli, Millî Endüstri) Finansman Paketinin daha etkili olması için önemli çalışmalar yapılıyor.

İhracatçı ve sanayiciler, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından değerlendirilmek üzere, sektörel bazda sınıflandırma yaptı. Bu doğrultuda yurt içindeki firmaların “öncelikle yerlileştirilmesinde fayda gördükleri” ham madde ve ara mamuller belirlendi. Söz konusu liste Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne iletildi. Böylece birinci derece öneme sahip hammadde ve ara mamuller, hem üretim hem tedarik konusunda öncelikle olarak teşvik edilecek. Finansman paketi ile; ithalata bağımlı, dış açık veren sektörlere 2019 sonuna kadar 30 milyar TL tutarında finansman sağlanacağı ifade edilmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da, paketin özellikle sanayi ve tarımda üretim altyapısının gelişmesine katkı sağlamakta olduğunu vurgulamıştı.

Türkiye Gazetesi 

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