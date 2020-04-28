Yeşil alanlara akın eden vatandaşlar pes dedirtti

Tüm ülkeyi etkisi altına alan korona virüs ile mücadele kararlı bir şekilde devam ederken Esenyurtta bazı vatandaş güneşli havanın etkisiyle park ve bahçelere akın etti. Uzmanların ısrarla “Evde Kal” çağrılarına kulak asmayan vatandaşlar yeşil alanlarda vakit geçirdi. Polis ekiplerinin sık sık uyarılarına rağmen kısa sürede ortadan kaybolan vatandaşlar daha sonra yeşil alanlara tekrar geldikleri görüldü.

“Virüsten korkmuyoruz”

Arkadaşlarıyla yeşil alanda sosyal mesafesiz ve maskesiz sohbet eden Mahmut D. ise,” Yasakların sıkıntısını atmak için kendimizi dışarılara attık. Oksijeni yüksek havanın tadını almak istedik. Havada güneşli değerlendirelim dedik. Vatandaşlar dışarıya çıkmakta haklı mecbur çıkacak. Evde insan sıkıntıdan patlıyor. İnsanlar uzun zamandır dışarıda yoktu maşallah bugün kaynıyor her yer. İnşallah hep böyle olur. Virüsten korkmuyoruz. Allah'tan gelen bir şey. Evde psikolojimiz bozuldu” diye konuştu.

Erdal Can İçelli

