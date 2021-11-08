Yeşil sahada futbolcular boksöre dönüştü

Soyunma odasına gitmeden birbirlerine yumruk ve uçan tekmeyle saldıran iki takımın oyuncuları güçlükle ayırıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı İlbade Mahallesinde bulunan Kumtepe Futbol Tesislerinde U-18 Ligi maçı için Berketlispor ve Pamukkale Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Müsabaka ev sahibi Berketlispor'un 4-3 üstünlüğüyle sona ererken, hakemin maç bitiş düdüğünün ardından bir anda tartışma çıktı. İki takımın futbolcuları arasın çıkan tartışma büyürken, yumruklar konuşmaya başladı.

Futbolcular boksöre dönüştü

Birbirlerine acımasızca vuran futbolcuların tekme ve yumrukla birbirlerine saldırmaya başladı. Yeşil saha aniden boks ringine dönerken, izleyiciler ve yöneticiler saha gelerek oyuncuları ayırmaya çalıştı. Arbedenin yaşandığı o anda bazı futbolcular gözünden ve başından yara alarak yere yığıldı. Güçlükle sakinleştirilen sporcular ardından sahadan çıkartılarak ayırıldı.

Eren Elyesa Polat - Murat Kocabaş

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