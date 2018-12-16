Yeşil sahada sürpriz evlilik teklifi

Biga İlyas Bayram Stadı'nda saat 14.00'te oynanan Bigaspor- Edirnespor maçı öncesi Bigaspor kalecisi Taner Tamince, maça takım arkadaşlarıyla birlikte 'Benimle Evlenir misin' yazılı pankart ile çıktı.

Protokol tribününde yer alan kız arkadaşı Gülnur Esen, saha içine girdi ve kaleci Taner Tamince'nin elinden çiçeğini aldı. Taner'in diz çökerek yaptığı evlilik teklifine ise kız arkadaşı Gülnur Esen'in yanıtı 'Evet' oldu. Tribünlerdeki taraftarların da tezahüratlarla destek verdiği özel an sonrası Gülnur ve Taner çifti tribünleri selamladı.

Futbol karşılaşması ise Edirnespor'un 1-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

Safiye Tarı

