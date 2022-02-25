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Yeşil sahalardan ‘Savaşa Hayır' mesajı

Yeşil sahalardan ‘Savaşa Hayır' mesajı
Yeşil sahalardan ‘Savaşa Hayır' mesajı

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş dün gece oynanan Avrupa maçlarında da yankı buldu. Futbolcular birlikte ‘Savaşa Hayır’ mesajı verdi.

Rusya devletinin Ukrayna'ya yönelik operasyonu ve şiddetli çatışmalara dünyanın dört bir yanından tepkiler sürerken, dün gece oynanan UEFA Avrupa Ligi maçlarında da hem futbolcular hem de taraftarlar savaş karşıtı mesajlar verdi. Napoli'de oynanan maçta ev sahibi Napoli ve Barcelonalı futbolcular ‘Savaşa Hayır' pankartıyla maça çıkarken, Dinamo Zagreb - Sevilla maçında da tribünlerde Ukrayna bayrağı ve atkısı yer aldığı görüldü.

Merih Demiral'den Ukraynalı futbolcuya destek

Olympiakos maçında takımı Atalanta'nın tur atlamasında büyük pay sahibi olan Ruslan Malinovskyi, atletine yazdığı “Ukrayna'da savaşa hayır” mesajını verdi. Milli futbolcu Merih Demiral de Ukrayna ile Rusya arasında yaşananlara kayıtsız kalmadı. Malinovskyi'ye destek veren Demiral, sosyal medya hesabından birlikte çekilen fotoğrafını İngilizce olarak 'savaşı durdur' etiketiyle paylaştı.
Öte yandan birçok kulüp ve sporcu da sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getirdi.

 



İsmail Yasin Akçın
 

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