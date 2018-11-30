Yeşilay Adana Şube Başkanı Aslanbaba, Adana Kebap ve Şalgam Festivali'ni değerlendirdi

Konuyla ilgili açıklama yapan Aslanbaba, "Şehirlerimizin kültürel değerlerini yaşatmaya katkı sağlayan, yerli ve millî duygularımızı harekete geçiren, yerel kültürün gelecek nesillere aktarılmasında önemli rol üstlenen bu tarz etkinlikler elbette ki çok kıymetli ve önemlidir. Burada kritik olan nokta şudur, bu tarz etkinliklerin hangi niyetle yapıldığı konusunda toplumda mutabakatın sağlanması ve toplum vicdanına ters düşmeyecek şekilde organize edilmesidir. Adanamız'da yapılan bu etkinlikle ilgili daha önce alkol kullanımı nedeniyle olumsuz algılar mevcuttur. Dönem dönem kamuoyunda da tepkilere neden olmuştur. Biz de Yeşilay olarak, alkol ile anılan bu organizasyona ilişkin bazı endişeler taşıyoruz. Toplum üzerinde yıkıcı etkilere sahip olan ve kişinin beden ve ruh sağlığını bozan ve değerlerimizi aşındıran alkolün festival ve etkinliklerde kullanılmasına ve özendirilmesine karşıyız. 100 yıldır bağımlılıklar ile mücadele veren bir kurum olarak da başta gençlerimiz olmak üzere bireyleri kötü alışkanlıklardan korumak en temel görevimiz" dedi.

Alkolün bugün toplumlar ve bireyler üzerinde geri dönüşü olmayan tahribatlara yol açtığının görüldüğünü belirten Aslanbaba, "Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre dünyada her yıl 3.3 milyon insan alkolün zararlı kullanımına bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybediyor. Kadına şiddetin yüzde70'i, trafik kazalarının yüzde 85'i alkollü iken gerçekleşiyor. 200'den fazla hastalığa neden olduğu bilinen alkol özellikle sinir sistemi ve sindirim sistemi hastalıkları, kanserler, kardiyovasküler hastalıklar, bağışıklık bozuklukları, akciğer hastalıkları, üreme bozuklukları ve erken doğum zararlarını içeren pek çok hastalığa neden oluyor. Alkol, zihinsel ve davranışsal bozukluklara, her türlü kasıtlı ve kasıtsız yaralanma ve ölüm, aile içi şiddet olayları ve kazalara zemin hazırlıyor. Korkunç zararlar ve telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuran alkolün bir festivalde kullanılmasına ve insanların buna özendirilmesine karşıyız" dedi.

UĞUR GÜLBOY