Yeşilçam yıldızı Belgin Doruk'un oğlu Bursa'daki evinde ölü bulundu

Olay, sabah saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi Konak Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir sitenin apartman girişinde meydana geldi. Site sakinleri sabah evden çıktığı sırada daire kapısı önünde kanlar içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi görünce polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları inceleme sonucu şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Durum üzerine cinayet büro ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda hayatını kaybeden şahsın 54 yaşındaki Aydın Birsel olduğunu belirledi.

Aydın Birsel düşme sonucu başını yere vurunca burnundan kan geldiğini gördü. Birsel, 112 sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ise yaralı Birsel'e olay yerinde ayakta tedavi yaptı. Hastaneye götürülmek istenen Birsel'in gitmek istemediğini ve kendisinin iyi olduğunu belirttiği öğrenildi. Sonrasında kendini iyi hisseden Birsel Mudanya'dan İstanbul'a gitmek için taksi çağırdı. Kapının önüne gelen taksiye bineceği sırada fenalaştığı ve sonrasında eve giderek elini yüzünü yıkamak istediği ifade edildi. Bu sırada apartmana giren Birsel'in apartmanın koridorunda yere yığılarak kaldığı belirtildi. Sonrasında yine sağlık ekiplerine ihbarda bulunulduğu ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği öğrenildi.

54 yaşındaki Aydın Birsel'in cansız bedeni ise Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Morgu kurumuna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Ali Kamur - Ahmet Berke Erdal