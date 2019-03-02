Yeşilçam'ın çınarları Balıkçı Kenan'da buluştu

Yeşilçam'da ‘kötü adam' rolleriyle hafızalarda kalan oyuncuları ve Türk sinemasına emek veren usta isimlerin buluştuğu yemeğe İhsan Gedik, Çetin Başaran, Sönmez Yıkılmaz, Mehmet Yüksel, Engin Aksu, Ali Güney, Hasan Yıldız, Muharrem Erdemir, Tuncay Akçay gibi birçok oyuncu katıldı. Yeşilçam'ın çınarları, eski günlerdeki karakterlerini Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nde canlandırdı. Oyuncular yemekten sonra birçok canlı türünün bulunduğu Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni gezdi. Balıkçı Kenan Balcı, usta oyunculara müzede yer alan balıklarla ilgili bilgiler verdi.

"Eski günleri yad ettik"

Usta isimleri ağırlayan Balıkçı Kenan Balcı, "Yeşilçam'ın çınarlarını ve emektarlarını bir araya getirdik. Burada eski günleri yad ederek güzel bir gün yaşadık" dedi.

Herkese müzeyi görmesini tavsiye eden oyuncu Ahmet Arıman, "Bu kadar balığı bir araya getir yap kimse dememiştir ama içinden gelerek yapmış bir insan. Herkesin gelip görmesi lazım. Çok önemli bir yer" dedi.

"Hayatımda görmediğim ve tanımadığım balıklar"

Hayatında görmediği balıkları bir arada gördüğünü vurgulayan oyuncu Hasan Yıldız, "Yeşilçam'ın çınarları olarak hepimizi bir araya getirdi. Kendisine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. İyi ki Kenan Bey var. Böyle güzel bir müzeyi yaşatıyor. Balıklara bakıyorum da hayatımda görmediğim ve tanımadığım balıkları burada gördüm. Herkesin bu balık müzesine gelip de görmeleri gerekiyor" dedi.

"Ölümsüz bir eser bırakmış"

Müzenin gelecek nesiller için önemli bir alan olduğunu ifade eden oyuncu Ali Güney, "Kenan ağabey gelecek nesiller için ölümsüz bir eser bırakmış. Buraya severek geldik. Burası her zaman halka açıktır. Bugün de bize açıldı" diye konuştu.

"Çeşitleri saymak için 2-3 saat lazım"

Balık Müzesi'ni hayranlıkla gezdiğini ifade eden oyuncu Engin Aksu, "Balıkları gördük, her şey mükemmel. Lezzetiyle, resimleriyle ve müzesiyle güzel bir yer. Burayı hiç böyle beklemiyordum. Çeşitleri saymak için 2-3 saat lazım" ifadelerini kullandı.