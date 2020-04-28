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Yeşilköy Hastanesi'nin yapımı devam ediyor

Yeşilköy Hastanesi'nin yapımı devam ediyor
Yeşilköy Hastanesi'nin yapımı devam ediyor

Koronavirüs nedeniyle Atatürk Havalimanı’nda yapımı devam eden Yeşilköy Hastanesi'nin kaba inşaatının büyük kısmı bitirilirken, çevre düzenlemesi ve havalandırma tesisatının yapılmasına başlandı.

Yeşilköy Hastanesi'nin yapımı devam ediyor - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanan Yeşilköy Hastanesi'nin kaba inşaatı bitmek üzere. 20 gün önce temelleri atılan hastanenin çevre düzenlemesi ve havalandırma tesisatının yapılmasına başlandı.

Yeşilköy Hastanesinin havalandırma tesisatı çekilmeye başlandı

Atatürk Havalimanı apronunda yapımına 8 Nisan'da başlanan Yeşilköy Hastanesi'nin çatı ve duvarları tamamlanmak üzere. Çatı ve duvarlarının yapımı gece gündüz aralıksız devam eden Yeşilköy Hastanesi'nin havalandırma tesisatı yapılmaya başlandı. İnşaat sürecinin başlamasının ardından geçen yaklaşık 20 günlük sürede ciddi oranda yol katedildi. Gelinen aşamada hastane bloklarının büyük bir bölümünde çatı ve duvar giydirmelerinin büyük oranda tamamlandığı bir kısmında ise çalışmaların sürdüğü görüldü.

Duvarları tamamlanan binaların içi düzenleniyor

Çatı ve duvarları giydirilen blokların içinde de benzer şekilde hummalı çalışma devam ediyor. Bina dışında yoğun mesai sürerken, bina içerisindeki işçilerin de havalandırma ve kablolama gibi gerekli aksamları yerleştirdiği görüldü. Öte yandan bir süredir yer altından döşenerek hava limanı apronundaki şantiye alanına ulaştırılan elektrik alt yapısı ve trafo kurulumu da tamamlanarak şantiyeye elektrik verilmeye başlandığı öğrenildi.
Yapımı süren hastanenin bir aydan kısa süre sonra tamamlanarak pandemiyle mücadelede hizmet vermeye başlaması bekleniyor.

Tuncer Cengiz
 

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