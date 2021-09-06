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Yeşim Salkım, babasını son yolculuğuna uğurladı

Yeşim Salkım, babasını son yolculuğuna uğurladı
Yeşim Salkım, babasını son yolculuğuna uğurladı

Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden sanatçı Yeşim Salkım'ın babası Dursun Salkım, Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Ihlamurkuyu Mezarlığı'na gönderildi. Cenazeye Yeşim Salkım ve aile üyeleri başta olmak üzere çok sayıda yakını katılım sağladı.

Yeşim Salkım, babasını son yolculuğuna uğurladı - Tıkla İzle

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Yeşim Salkım'ın babası Dursun Salkım 20 gün önce yakalandığı korona virüse yenilmiş, kızı sanatçı Yeşim Salkım ise acı haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Bugün öğle saatlerinde Üsküdar Şakirin Cami'ye getirilen Dursun Salkım'ın cenazesi kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Ihlamurkuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Cenazeye Dursun Salkım'ın eşi Sevil Salkım, kızı Yeşim Salkım, oğlu Serhat Salkım ve çok sayıda seveni katılım sağladı. Sanat dünyasından cenazeye katılamayan isimler ise çelenk gönderdi. Cenaze namazının kılındığı esnada Yeşim Salkım ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik
 

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