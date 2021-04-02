Yeteneğiyle herkesi şaşırtan otizmli Ali Kerem resim sergisi açtı

2.5 yaşında okumaya başlamayan, ailenin durumu fark etmesiyle 3 yaşında otizm tanısı konularak özel eğitime alınan 14 yaşındaki Ali Kerem Cemaloğlu, özellikle perspektif ve çizim yeteneği ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Dikili Merkez Cumhuriyet Ortaokulu 8. sınıf kaynaştırma öğrencisi olan Ali Kerem'in bu yeteneğini geliştirmek isteyen okulun resim öğretmeni Aydın Gültekin de, otizmli öğrenci için bir program hazırladı. Öğrencinin Anadolu Güzel Sanatlar Lisesine hazırlanması için özel bir eğitim sürecine girildi. Pandemi sürecinde uzaktan eğitim gerçekleşse de resim öğretmeni, aile ile birlikte şartlar ölçüsünde Ali Kerem'i çalıştırmaya devam etti.

Resimlerini insanlarla paylaşmak istediğini belirten Ali Kerem için bir sergi süreci başlatıldı ve 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Ali Kerem'in resimleri İlçe Öğretmenevi Lokali'nin sergi Salonunda sergilendi. Dikili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organize ettiği sergi, sanatseverlerin ilgisini çekti. Pandemi koşulları dikkate alınarak açılan sergiye bir çok vatandaş ilgi gösterirken, Ali Kerem'in yeteneği herkesi takdirini kazandı.

"Resim çizebilmek oğlumun en büyük şansı"

Ali Kerem Cemaloğlu'nun annesi Derya Cemaloğlu, şöyle konuştu:

"Oğlumuzun 5 yaşından sonra çizim yeteneğini keşfettik. O günden bu yana aralıksız çizmeye devam ediyor. Çizimleriyle kendini ifade ediyor. Ali Kerem, insanlarla sosyalleştikçe çizdiği karikatürlere iç dünyasını ve esprilerini yansıtmaya başladı. İlk resim sergisini de bugün, Dünya Otizm Farkındalık Gününde açmış olması ayrı bir anlam taşıyor. Ali Kerem'in yeteneğinin geliştirilmesi için Cumhuriyet Ortaokulu idarecileri, öğretmenleri, rehberlik biriminden oluşan Bireysel Eğitim Kurulunun ilgisi çok önemliydi. Pandemi sürecinde uzaktan eğitim bir çok otizmli çocuğun maalesef eğitimden uzak kalmasına neden oldu; ancak okulumuzda Ali Kerem okulumuzun özverili ve öğrenci merkezli yaklaşımı sayesinde bu sorunu yaşamadı. O nedenle çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte Güzel Sanatlar Lisesine gitmesi için çabalarımız devam ediyor. Resim çizebilmek oğlumun en büyük şansı. Bu yeteneği sayesinde toplumda yer buluyor, kendisini ifade ediyor. Otizmli çocukları olan ailelere en büyük tavsiyem çocuklarının yeteneklerini keşfetmeye çalışmalarıdır; çünkü yetenekleri o çocuklara yol gösterecektir."

Murat Solmaz

