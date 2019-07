Yetenekler ApplyBAU bursuyla büyüyor

Dünyanın önde gelen üniversitelerinde uygulanan ve Türkiye'de ilk kez Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) tarafından ApplyBAU adıyla hayata geçirilen başvuru kabul sistemi, alanında başarılı bir çok öğrenciye, sınav sonuçlarına bakmaksızın burs vermeye devam ediyor. Heyecanlı bir sınav maratonunu tamamlayan üniversite adaylarına ApplyBAU sistemini sunan Bahçeşehir Üniversitesi, fikirlerini geliştirmek isteyen tüm adaylarına kapılarını açıyor. ApplyBAU bursuyla eğitimine devam eden öğrencilerin ise ulusal ve uluslararası anlamda aldıkları ödüller ve geliştirdikleri projeler Türkiye'nin kalkınmasına da katkı sağlıyor. Alanında ilerlemek isteyen üniversite adayları için ApplyBAU bursuyla öğrenim gören öğrenciler, başarı hikayelerini anlattı.

TÜBİTAK destekli Akciğer Kanseri Projesi

Lise yıllarından beri yaptığı çalışmalarla kansere çare bulmayı hedefleyen BAU Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencisi 3. sınıf öğrencisi Bengisu Dönmez, geliştirdiği proje ile TÜBİTAK'dan destek almayı başardı. Bengisu Dönmez, “Projeme 12. sınıfta yalamuk sakızının içeriği ve etken maddesinin analizlerini inceleyerek başladım. Lisede yapmış olduğumuz çalışmalarla elde ettiğimiz veriler sonucunda yalamuk sakızının antitümoral ve antioksidan etkisi olduğu bilinen kafeik asit etken maddesini içerdiğini analizledik. Lisede yapmış olduğum projemin devamı niteliğinde olan bu proje ile üniversitede başvurduğumuz TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı tarafından desteklendik. Şuanda da bu proje kapsamında akciğer kanseri hücre hattında yalamuk sakızının etkisini inceleyerek, yalamuk sakızının akciğer kanseri hücre hattında yara iyileşmesi ve kanser sürecinde önemli bir rolü olan mekanizmadaki etkileri üzerinde çalışmalar sürdürmekteyiz” dedi.

Dönmez, ApplyBAU süreci hakkında şunları söyledi: “Bölümüm ve benim için en iyi olanakları sağlayan, laboratuvar imkanları ve koşulları oldukça yüksek olan üniversite arayışındaydım ve bu süreçte ApplyBAU ile tanıştım. Öğrencilerin başarılarını sadece üniversite sınav sonuçlarına göre değil aynı zamanda yapmak istedikleri, hayalleri ve bu zamana kadar yapmış olduklarına da değer verdiği bir üniversite kabul programı olması beni çok etkiledi. 12. sınıfta hayallerimi, yeteneklerimi, ilgi alanlarımı ve projelerimi anlatarak ApplyBAU'ya başvurdum ve yüzde 100 burs ile Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü için kabul aldım.”

Uluslararası kültürel ağ projesi

Sinema ve Televizyon Bölümü 1. sınıf öğrencisi Çağrı Hazar Oğuz, ulusalarası kültürel ağ projesini şöyle anlattı; “Okuduğum lisede TV Kulübünü kurdum çalışmalara başladım ve stüdyomu oluşturdum. Burada proje ürettik, ulusalararsı erasmus+ projeleri yaptık, sosyal sorumluluk projeleri geliştirdik, sosyal medya aracılığıyla milyonlarca insana ulaştık. Şuan 35 farklı üreten genciz ve her geçen yıl artıyoruz. Burada edindiğim tecrübelerle beraber, ERASMUS+ KA105 WE ARE GREAT TOGETHER Projesini yazdım ve koordinatörlük yapan öğretmenime ulaştım. Fikirlerimi açtım, İspanya'daki arkadaşlarımla konuştum, ortaklık anlaşması yaptım, ekibimi topladım. Bu projede 20 kişiyiz. Projenin amacı, farklı kültürdeki öğrencilerin hep beraber daha iyi ürettebildiğini göstermek. Bu proje, farklı ülkelerdeki insanların bir araya geldiği projelerini yayınladığı uluslararası bir sosyal platform olacak. Gelecekte hep kendi kreatif ajansımla iletişimin özellikle sinemanın sınırlarını zorlamak ve üreterek büyümek istiyorum. Bu anlamda ApplyBAU gerek beni projelerimde desteklemesi gerekse oluşturduğu network ile bana çok katkısı oluyor. ApplyBAU, benim gibi üretmeye aşık insanları bir araya getirdiği ve desteklediği için mükemmel bir sistem.”

Türkiye'nin en büyük sosyal ağ projesini hayata geçirdiler

Sinema- TV izleyicisinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir sosyal ağ projesi geliştiren ve bir çok şirketle çalışmaya başlayan Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Berker Gültepe ise “Clapper, sinema ve TV izleyicisinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir sosyal ağ uygulaması. Filmler ve diziler üzerinden sosyalleşmeye odaklanan uygulamada, izleyiciler oluşturdukları profilleri ile arkadaşlarının anlık olarak neler izlediklerinden haberdar olabilecek. Bir filme karar verme aşamasında daha önce o filmi izlemiş arkadaşları ve yapmış oldukları değerlendirmeleri görebilecekler. Her sene uluslararası marka değerlendirme kuruluşları tarafından dünyanın en değerli 500 markası açıklanıyor. Bu listede hiçbir Türk markasının olmamasını büyük bir üzüntüyle karşılıyorum. Geleceğe yönelik hayallerimin başında bu listede yer alacak bir marka çıkarmak geliyor diyebilirim. İş hayatına erken yaşta atılmış genç bir girişimci olarak ApplyBAU bursum iş ve üniversite hayatımı bir arada yürütme noktasında en büyük motivasyon kaynağım diyebilirim. Kabul aldığım günden bugüne birçok etkinlikte konuşmacı olarak yer aldım, farklı alanlarda yetenekli öğrenci ve aday arkadaşlarım ile bir araya gelme fırsatı buldum. Diğer partner şirketlerin üst düzey yöneticileri ile bir araya gelerek tersine mentorlük projelerinde yer aldım. Başvuru zamanında bahsettiğim Clapper projesinin lansman etkinliğini de üniversitemizin ev sahipliğinde gerçekleştirdim” şeklinde anlattı.

ApplyBAU Başvuru Aşamaları

Öğrencilerin müfredat bazlı çalışmaları yerine ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre uygun eğitim alması gerektiğini savunan BAU, 6 yıldır alanında başarılı, 81 ilden 3 bin 300 öğrenciye ApplyBAU bursuyla destek vermekte. Burs başvurusu için son tarih 27 Temmuz. Öğrencinin tek yapması gereken şey; başvuruları esnasında, kişisel özelliklerini, hayallerini, projelerini, sosyal sorumluluk alanında neler yaptıklarını ve hangi bölümü neden istediğini anlatması. Mimarlık ve Tasarım, Eğitim Bilimleri, İletişim, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler ile Sağlık Bilimleri Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu gibi birçok alanda yetenekleri çerçevesinde eğitim alan öğrenciler, hakettikleri ApplyBAU bursunu eğitimleri süresince kesintiye uğramadan kullanabiliyorlar. Son olarak Mimarlık, Psikoloji ve bu yıl ilk kez öğrenci kabul eden Pilotaj bölümü de ApplyBAU bursuna dahil edildi.

Öte yandan, üniversite adaylarını tercih döneminde de yalnız bırakmayan Bahçeşehir Üniversitesi, 16 Temmuz - 29 Temmuz tarihleri arasında Beşiktaş Kampüsünde, bölümlere ilişkin kurulan stantlarda bilgilendirmeyi bekliyor.