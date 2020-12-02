Yevmiye parasıyla aldığı otomobili çalındı

Suriye'de yaşanan iç çatışmalardan kaçan Abdullah Emmaş, 7 yıl önce eşi ve 4 çocuğuyla birlikte Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine gelerek yerleşti. Tarlalarda yevmiye ile çalışan Emmaş, bir yandan ailesine bakarken diğer yandan ise para biriktirmeye çalıştı. Yaklaşık 7 yıl boyunca yevmiye ile çalışan Emmaş, eski model 63 MA 622 plakalı Renault marka bir otomobil alarak tarlaya gidip gelmeye başladı.

Otomobil evin önünden çalındı

Akşam tarladan dönen Abdullah Emmaş, otomobilini Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 182'nci Sokak'ta bulunan evinin önüne park etti. Tarlaya gitmek için sabah uyanan Emmaş, dışarı çıktığında otomobilinin yerinde olmadığını gördü. Otomobilinin çalındığını anlayan Emmaş, polise haber verdi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, otomobili çalan şahıs yada şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Otomobilinin bulunmasını istedi

Zor şartlarda 7 yıl boyunca çalışarak aldığı otomobilin çalındığını söyleyen Abdullah Emmaş, “Çalışarak, çabalayarak zor şartlarda bir araba aldım. Sabah uyandığımda arabamın yerinde olmadığını fark ettim” diyerek yetkililerden yardım istedi.

Öte yandan aynı sokakta yaşayan bir şahsa ait otomobilin de 3 kişi tarafından çalınmak istendiği, vatandaşların fark etmesi üzerine şahısların kaçarak uzaklaştığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ahmet Atan