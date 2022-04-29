YHT garında Ramazan Bayramı yoğunluğu

Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'nda Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk başladı. Bayram tatilini memleketinde veya başka bir şehirde geçirmek isteyen vatandaşlar haftanın son gününden itibaren yolculuğa başlayarak için uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşların oldukça ilgi gösterdiği YHT seferlerinde ise ana hat ve bölgesel trenlerde kapasitenin yüzde yüzü dolmuş durumda.

Bilet bulmakta zorlandığını söyleyen yolculardan bazıları geri dönüş bileti bulamazken bazıları ise gidiş-dönüş biletlerini erken tarihlerde tek seferde ayarlayarak geri dönüşlerini garanti altına aldı.

Ömer Faruk Karataş - İbrahim Berat Yılmaz



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