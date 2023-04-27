YHT ilk sivil seferine tam kapasite çıktı

Türkiye'nin mega projelerinden birisi olan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın katılımıyla düzenlenen törenle hizmete alınmıştı. YHT, ilk sivil seferini bugün gerçekleştirdi. Mayıs ayı sonuna kadar yolcularına ücretsiz hizmet verecek hatta ilk sivil yolcu taşıması bugün saat 08.00'de gerçekleşti. Bir tren Sivas'tan Ankara'ya hareket ederken, diğer bir tren de aynı saatte Ankara'dan Sivas'a hareket etti. 480 yolcu kapasiteli her iki trenin de tam kapasite ile hareket ettiği öğrenildi. Karşılıklı hareket eden her iki trenin de Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli istasyonlarından yolcularını indirip bindirerek seferlerini 2 saat 35 dakikada tamamlaması hedefleniyor.

Yüksek hızlı tren yolcusu Saliha kaya, gezmek için gittiğini söyleyerek hayırlı olmasını diledi.

“Sivas için büyük bir nimet”

YHT ile seyahat eden Bahattin Danış ise, Yüksek Hızlı Tren'in Sivas için büyük bir nimet olduğunu ifade ederek, “Çok mutluyuz. Sivas olarak yıllarca bekliyorduk zaten. Bu zamana nasip oldu. Allah devletimize zeval vermesin. Allahım Cumhurbaşkanımızı her türlü beladan korusun. Sivas için büyük bir nimet. Biletimizi aldık gidiyoruz. Dönmek isteyen akşam veya ertesi gün dönüyor, çok güzel bir şey. İş maksadıyla gidiyorum. Ücretsiz olması da çok güzel. Yapmış olduklarını inkar edemeyiz. Bu devlet için çok şeyler yaptı Cumhurbaşkanımız. Allah ondan razı olsun" diye konuştu.

Ankara-Sivas arasındaki 603 kilometre mesafeyi 405 kilometreye düşürecek olan Ankara-Sivas Hızlı Tren hattı ile 12 saat olan seyahat süresi 2 saate düşüyor. Yüksek Hızlı Tren, mayıs ayı sonuna kadar günde üç seferle Ankara-Sivas arasında ücretsiz olarak hizmet verecek.

Onur Erden - Fatmanur Akkişi

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