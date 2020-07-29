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YHT'ler Kurban bayramı için ek sefer yapacak

YHT'ler Kurban bayramı için ek sefer yapacak
YHT'ler Kurban bayramı için ek sefer yapacak

Kurban Bayramı dolayısıyla artan yolcu talebini karşılamak için Yüksek Hızlı Tren (YHT) sefer sayıları arttırılarak, 3 binin üzerinde ilave kapasite sunulacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, “Artan yolcu talebini karşılamak üzere Ankara-İstanbul-Ankara hattında ek YHT seferleri düzenlenecek. 30 Temmuz 2020 ile 3 Ağustos 2020 tarihleri arasında Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) hattında ek YHT seferi gerçekleştirilecek. Ek YHT'ler Ankara'dan saat 09.00, İstanbul'dan saat 16.45'de hareket edecek. Trenlerde sosyal mesafenin korunması amacıyla yüzde 50 kapasite ile sefer yapmaya devam edecek olan ek YHT'lerle 3 binin üzerinde ilave kapasite sunulmuş olacak” denildi.

Marmaray ve Başkentray ücretsiz
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre Kurban Bayramı'nda kent içi yolcu taşımacılığı da ücretsiz olarak sağlanacak. Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece 31 Temmuz günü saat 00.00'dan başlayarak 3 Ağustos Pazartesi günü saat 24.00'a kadar TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Marmaray ve Başkentray ücretsiz olacak.

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