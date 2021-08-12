Yiğido'lar da turlardı

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

25. dakikada Ahmet'in taç atışında ceza sahası içerisindeki James'in vuruşunda kaleci Alavidze topu çeldi.

39. dakikada Mamuchashvili'nin ceza sahasına yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta top kaleyi bulmadan defansan geri döndü.

45. dakikada Jigauri'nin pasında topla buluşan Flamarion ceza sahası içerisine girip kaleyi hedefledi. Son anda defansın golü önledi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Uğur'un ceza sahası içerisine ortaladığı topu Sefa topuk vuruşu ile kaleye göndermek istese de meşin yuvarlak farkla auta çıktı.

54. dakikada ceza sahası içerisinde James'in pasında topla buluşan Fajr'ın şutunda top kaleci Alavidze'nin ellerinde kaldı.

56. dakikada Azarov'un uzaktan şutunda top kaleci Ali'de kaldı.

63. dakikada Patsulaia rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına girdi ve şutunu çekti. Top direkten oyun alanına geri döndü.

78. dakikada Teidi'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Pantsulaia meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

105. dakikada Gradel'in pasında Felix'in kaleye gönderdiği topu kaleci Alavidze kontrol etmeyi başardı.

109. dakikada Gradel'in ceza sahası içerisine çevirdiği topu Felix ağlara gönderdi. 1-1

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Ricardo De Burgos Bengoechae, Roberto Diaz Perez Del Polomar, Jon Nunez Fermandez

DG Sivasspor: Ali, Uğur, Koray, Caner, Ahmet, Azubuike, Fajr, Hakan, Kayode, Sefa, James

Yedekler: Muammer, Emre, Cofie, Gradel, Yatabare, Felix, Kerem, Ziya, Özkan

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Dinamo Batumi: Alavidze, Chabradze, Kobakhidze, Azatskiy, Azarov, Teidi, Manjgaladze, Jigauri, Altunashvili, Mamuchashvili, Flamarion

Yedekler: Kharratishvili, Margvelashvili, Nikabadze, Tevdoradze, Pantsulaia, Grozurek, Navaloski, Gagoshidze, Shindagoridze

Teknik Direktör: Giorgi Geguchadze

Sarı kartlar: Ahmet, Fajr (DG Sivasspor), Manjgaladze (Dinamo Batumi)

Oğuzhan Sarzep - Demet Karakuş - Mert Taha Varol



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