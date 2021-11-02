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Yiğidolar, Giresun maçına hazırlanıyor

Yiğidolar, Giresun maçına hazırlanıyor
Yiğidolar, Giresun maçına hazırlanıyor

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 12. hafta maçında GZT Giresunspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.
Sivasspor ile Giresunspor 6 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Oğuzhan Sarzep

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