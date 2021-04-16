İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yiğidolar rekor kırdı!

Yiğidolar rekor kırdı!
Yiğidolar rekor kırdı!

DG Sivasspor, deplasmanda oynadığı ve 3-2 yendiği Gençlerbirliği maçından 3 puan alarak, yenilmezlik serisini 12 maça çıkarıp kulüp tarihinin rekorunu kırdı.

Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-2 yenen Sivasspor, yenilmezlik serisini 12 maça yükseltti. Yiğidolar'a bu skorun ardından tarihinin en uzun kaybetmeme serisini yakaladı.

3-2'lik Gençlerbirliği galibiyeti sonrası kırmızı-beyazlı kulüp tarihinde ilk kez 12 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Yiğidolar bu sezon 3-1 kaybedilen Alanyaspor maçından sonra oynadığı 12 maçı kaybetmezken, 7 galibiyet ve 5 beraberlik alarak 26 puan topladı. Sivas temsilcisi, Ankaragücü, Kayserispor, Fatih Karagümrük, Göztepe, Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği'ni mağlup ederken, BB Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Hatayspor, Galatasaray ve Trabzonspor ile berabere kaldı.

Oğuzhan Sarzep

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.