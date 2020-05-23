İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yiğidolar tam gaz hazırlanıyor

Yiğidolar tam gaz hazırlanıyor
Yiğidolar tam gaz hazırlanıyor

Sivasspor, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman; ısınma ve topla birlikte yapılan koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Yarını izinli geçirecek Yiğidolar 25 Mayıs Pazartesi günü saat 17.30'da yapacağı antrenmanla Süper Lig'in 27. hafta maçında sahasında oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Onur Erden - Oğuzhan Sarzep

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.