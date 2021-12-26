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Yiğidolar, yenilmezlik serisini 6 maça yükseltmeyi hedefliyor

Yiğidolar, yenilmezlik serisini 6 maça yükseltmeyi hedefliyor
Yiğidolar, yenilmezlik serisini 6 maça yükseltmeyi hedefliyor

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Kayserispor’a konuk olacak olan DG Sivasspor, son haftalardaki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Süper Lig'de son 5 maçta 13 puan topladı ve üst sıralara çıktı. Yiğidolar, son yenilgisini ise ligin 13. haftasında deplasmanda Başakşehir'e karşı 2-1'lik skorla almıştı.
Kırmızı-beyazlılar, Kayserispor karşısında puan yada puanlar alarak, çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Sivasspor, Kayserispor müsabakasından puan yada puanlar kazanması halinde ligdeki yenilmezlik serisini 6 maça çıkartacak.

Kayserispor-Sivasspor mücadelesi yarın saat 20.00'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.

Oğuzhan Sarzep
 

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