Yiğit Emre Çeltik, Fortuna Sittard'da

Son yıllarda yetiştirdiği futbolcularla ve yüzde yüz yerli futbolcu oynatma felsefesiyle dikkatleri çeken Altınordu, altyapısından yetiştirdiği bir futbolcuyu daha Avrupa'ya uğurladı. Kırmızı-lacivertliler, 18 yaşındaki Yiğit Emre Çeltik'in Hollanda Eredivisie ekibi Fortuna Sittard'a transfer olduğunu duyurdu.

Genç futbolcunun transferi hakkında sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınlayan Altınordu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bir Altınordu FK futbolcusu daha ülkemiz için gurur verici bir yolculuğa çıkıyor! 8 yıldır Altınordu'da top koşturan, futbol ve yaşam eğitimini kulübümüzde alan Yiğit Emre Çeltik Hollanda Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard'a transfer oldu. Başarılar Yiğit Emre!”

Salih Yılmazsoy