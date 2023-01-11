Yiğit Gökoğlan, Çeşme Belediyespor'da!

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta yer alan Çeşme Belediyespor, devreyi 24 puanla 4. sırada tamamladı. Zirveye daha da yaklaşmak isteyen İzmir ekibi, transfere hız verdi. Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Çeşme Belediyespor, bir dönem Galatasaray forması da giyen 33 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu Yiğit Gökoğlan'ı kadrosuna kattı. Gökoğlan, son olarak TFF 3. Lig ekiplerinden Bergama Belediyespor'da oynadı.

Hasan İnce- Muhammet İsa Atagöz

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