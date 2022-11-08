Yıkamak için balkonuna çıkan kadın, gördüğü manzara karşısında dehşete kapıldı

Olay, cumartesi günü gece saatlerinde Gülveren Mahallesi 3734. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde yoldan geçen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, rastgele sağa sola ateş etti. Bu sırada magandaların silahından çıkan saçmalar, sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 3'üncü katının panjuruna isabet etti. Onlarca saçmanın panjuru delik deşik ederek balkon tavanına sıçradığı görüldü. O sırada balkonun hemen yanında bulunan odada uyuyan yaşlı kadın ise büyük korku yaşadı.

Polis, şahısların peşine düştü

Sabah yıkamak için balkonuna çıkan ve gördükleri karşısında dehşete düşen ev sahibi Zöhre Yozgat ise durumu hemen polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen suç araştırma ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri, incelemelerde bulundu. Ekipler, şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

"Çocuğumuz, yaşlılarımız var; artık bıktık bunlardan”

Yaşadıklarını anlatan Zöhre Yozgat, “Yaşlı annem vardı evde, silah seslerini o duyuyor. Biz de evdeydik ama sesleri duymadık. Korkarak uyanmış. Sabah kalktığında bize silah sesi ile uyandığını söyledi. Ben, 'egzoz patlamasıdır' dedim. Ben balkonu yıkamak için girdiğimde o manzara ile karşılaştım. Her yer delik deşik olmuş. Bu silah sıkma olaylarında sık sık yaşıyoruz ve komşular olarak rahatsızız. Çocuğumuz, yaşlılarımız var; artık bıktık bunlardan” diyerek tepki gösterdi.

Ertuğrul Gün - Fırat Demir



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