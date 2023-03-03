Yıkılan 13 katlı binadan kurtulan genç kadına doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden 11 il etkilendi. Adana'da da merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde bulunan Tutar Yapı Sitesi'ndeki 13 katlı C Blok depremde yıkıldı. Çok sayıda vatandaş hayatını kaybederken 12.katta oturan 6 aylık hamile İrem Uskaner (27) ve Erhan Uskaner (37) çifti yaralanarak kurtuldu.

Karnına düşen betonlar nedeniyle İrem Uskaner evladını kaybederken evladı ise genç kadının hayatta kalmasını sağladı. Çevredekilerin yardımıyla enkazdan çıkartılan çift hastaneye kaldırıldı. Erhan Uskaner, depremi çok ağır yara almadan atlatırken eşinin tedavisi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.

Sağlık çalışanları doğum gününü kutladı

25 günde 8 ameliyat geçirerek hayata tutunan genç kadının 27.yaş günü olduğunu öğrenen sağlık çalışanları üzerinde ‘İyi ki doğdun İrem' yazılı pasta hazırlayarak doğum günü sürprizi düzenledi. Deprem felaketini bir nebzede olsa unutan genç kadın, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

“Gözlerimi kapattım ve gökyüzünü görürsem çıkarız diye düşündüm”

Yaşadığı felaketi İhlas Haber Ajansı'na anlatan İrem Uskaner, binanın birden yıkıldığını ve kendilerinin sokağa savrulduğunu söyledi. Uskaner, “Hamileydim, çok korktum. O sırada kanamam başladı. Eşim hemen gelip bana yatakla birlikte sarıldı. Sonrasında o çökme anı oldu. Ben o sırada gözlerimi kapattım ve gökyüzünü görürsem buradan çıkacağız diye düşündüm. Eşim beni ve yatağı beraber tuttuğu için kolonun üstüne düştük. Dış cephe duvarı eşimin sırtındaydı. Eşim sırtından o duvarı attı, yataktan telefonları alıp fener yakarak yardım çağırdı” diye konuştu.

“Evladım benim koruyucu meleğimdi”

Bacağının kolonun altında kaldığını, karnına düşen betonlar nedeniyle de evladını kaybettiğini söyleyen Uskaner, “Bacağımı bir şekilde kolonun altından çıkarttım ve beni kurtarmaya gelenler hemen alıp ambulansa götürdüler. Hemen hastaneye geldim ve 8 ameliyat geçirdim. Pelvis kemiğim, kalça kemiğim onarıldı. Süreç şuanda iyiye gidiyor, ben iyileşmeye başladım. Evladım benim koruyucu meleğimdi, o olmasa belki bende eşimde hayatta olmayacaktık. Onun üzüntüsü var ama o benim koruyucumdu. Kalbimde yeri her zaman farklı olacak. Anne ve babasının hayatını bağışladı” ifadelerini kullandı.

“Binadaki kolonlar kesilmiş”

Oturdukları sitedeki 3 blokta bir hasar olmadığını kendi bloklarının iş yeri yapılması için kolonlarının kesildiğini iddia eden İrem Uskaner, “Apartmanımızın altındaki iş yeri mağaza yapılmak üzere kiraya veriliyor. O mağazada kolonları kesip davalık oluyor. Sonra bir diş hastanesi açılıyor ama kolonlar diş hastanesinden önce zaten kesilmiş. Mimar şirketi bunu bize gösterdi. Bina normal bir şekilde çökmedi. İlk 6 kat yere doğru çöktü, üstteki 6 kat yola doğru devrildi” dedi. Öte yandan İrem Uskaner, sağlık çalışanlarının doğum gününü kutlamasına çok sevindiğini, kendisini özel hissettiğini ve depremde yaşadığı acıyı bir nebzede olsa unuttuğunu söyledi.

“Birbirimize teselli oluyoruz”

Erhan Uskaner ise deprem anında çok korktuğunu anlatarak, “Hortum gibi bir şey bizi aşağı doğru çekti. Allah'ın takdiri, biz hayatta kaldık. Bebeğimizi kaybettik ama en azından biz hayattayız. Birbirimize teselli oluyoruz” diye konuştu.

Elif Ayşenur Bay

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