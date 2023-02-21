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Yıkılan binalara yönelik soruşturmada 21 kişi tutuklandı

Yıkılan binalara yönelik soruşturmada 21 kişi tutuklandı
Yıkılan binalara yönelik soruşturmada 21 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde Gaziantep’te yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmada yakalanan 45 kişiden 21’i tutuklandı.

Gaziantep Emniyeti KOM Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep genelinde deprem nedeniyle yıkılan binalara yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, 45 şüpheli yakalandı. Yapılan yasal işlemlerin ardından Adli Mercilere sevk edilen 45 kişiden 21 şüpheli tutuklanırken, 13 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 2 şüpheli ise serbest bırakıldı. 9 şüpheli hakkında da yasal işlemler devam ediyor.

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