Yıkılan binalara yönelik soruşturmada 21 kişi tutuklandı

Gaziantep Emniyeti KOM Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep genelinde deprem nedeniyle yıkılan binalara yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, 45 şüpheli yakalandı. Yapılan yasal işlemlerin ardından Adli Mercilere sevk edilen 45 kişiden 21 şüpheli tutuklanırken, 13 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 2 şüpheli ise serbest bırakıldı. 9 şüpheli hakkında da yasal işlemler devam ediyor.

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