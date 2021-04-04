İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yıkılan binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Yıkılan binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Yıkılan binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Rize'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı süren riskli yapılar ilginç görüntülere sahne olmaya devam ediyor.

Yıkılan binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Tıkla İzle

Rize'de deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle risk taşıyan ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımlarına karar verilen il merkezindeki belediye bloklarında yıkım işlemleri hız kesmeden devam ediyor. Rize ticaretinin önemli bir kısmını içerisinde barındıran ve 15 yılı aşkın süredir yıkımı konuşulan belediye bloklarının yıkımında binalarda fazla efor harcanmadan yıkılması anbean kayıt altına alınıyor. Bir binanın taşıyıcı kolonlarının kesildiği anda yıkılması ve bina yıkılırken görevlinin binanın altında kalmamak için kaçma anı da aynı şekilde kameralara yansıdı. Binanın koştuğu yöne doğru yıkılmaması nedeniyle enkaz altında kalmaktan kurtulan görevli binanın yıkılmasından kaynaklı toz bulutundan kaçamadı. O anlar ise anbean kaydedildi.

Oğuz Bal
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.