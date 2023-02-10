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Yıkılan caminin avlusunda ibadetlerini gerçekleştiriyorlar

Yıkılan caminin avlusunda ibadetlerini gerçekleştiriyorlar
Yıkılan caminin avlusunda ibadetlerini gerçekleştiriyorlar

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde vatandaşlar büyük çapta hasar gören caminin avlusunda namaz ibadetlerini gerçekleştiriyor.

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonucu birçok bina ve binlerce ev hasar görürken Onikişubat ilçesinde bulunan Hz. Yunus Cami de deprem nedeniyle büyük hasar gördü. Cami kullanılamaz hale gelirken caminin iki minaresinin de yıkıldığı gözlendi. Öte yandan şehir dışından hem yardıma gelen hem de ilçede bulunan vatandaşlar, namaz ibadetlerini yıkılan caminin avlusuna serdikleri hasırların üzerinde gerçekleştiriyor.

Kayseri'den yardım amaçlı deprem bölgesine geldiğini söyleyen Celal Işık, “Burada 3-4 gündür depremzedeler için yemek yapıyoruz, yardımlarımızı yaptık. Bu tür felaketleri Rabbim bir kez daha göstermesin. Camiler yıkılmış, çok etkilendik. Ben de namazımı burada kılayım istedim” dedi.

Muhammet Gökgöz ise, “Şehir dümdüz olmuş içler acısı. Hz. Yunus Caminin minareleri yıkılmış. Biz de dışarda namazımı kıldık. Minareler düşünce camiye de hasar vermiş” şeklinde konuştu.

Onur Erden

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