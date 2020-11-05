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Yıkılan Rıza Bey Apartmanı önünde yürek burkan görüntüler

Yıkılan Rıza Bey Apartmanı önünde yürek burkan görüntüler
Yıkılan Rıza Bey Apartmanı önünde yürek burkan görüntüler

İzmir’deki depremde yıkılan ve 34 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı’nın önünde yürek burkan görüntüler yaşandı.

Yıkılan Rıza Bey Apartmanı önünde yürek burkan görüntüler - Tıkla İzle

Apartmanın önüne gelen kalabalık karanfiller bırakırken duygu dolu anlar yaşandı, ölenlerin yakınları dakikalarca gözyaşı döktü.

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde çöken Rıza Bey Apartmanı'nda 34 kişi yaşamını yitirmişti. Apartmanda enkaz çalışmaları tamamlanırken, geriye boş bir arazi ve yürek burkan görüntüler kaldı. Onlarca kişi de akşam saatlerinde yıkılan apartmanın önüne geldi.

Karanfillerin bırakıldığı alanda mumlar yakıldı. Yıkılan apartman önüne gelen ölenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yakınlarının dakikalarca gözyaşı dökmesi alandaki herkesi duygulandırdı.

Hakan Gözalan- Halil Karahan
 

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