Yıkılma tehlikesi bulunan evde çocuklarıyla birlikte yaşama tutunmaya çalışıyor

Beşevler Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Özçelik, 10 sene önce geçirdiği bir kaza sonucunda yüzünün yarısını kaybetti. Çalışamaz duruma gelen Özçelik, devletten engelli maaşı almaya başladı. Harabeye dönen ve yıkılma tehlikesi bulunan evde eşi ve çocuklarıyla yaşama tutunmaya çalışan Özçelik, yetkililere seslenerek yardım istedi.

Yaşadığı süreçle ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Özçelik, engelli maaşının kendilerine yetmediğini söyledi.

Harabeye dönen evin tavanının düştüğünü belirten Özçelik, şunları söyledi:

“2009 yılında geçirdiğim bir kaza sonucunda yüzümün yarısını kaybetmiştim. Valiliğimiz başlatmış olduğu kampanya sonucu hayırseverler ve kurumlardan yardımıyla tedavimi sürdürüyorum. İki ameliyat gerçekleştirdik ikisi kaldı Allah'ın izniyle onları da tamamlayacağız. Gördüğünüz gibi benim evim oturulmayacak halde, evimin tavanları ve bütün duvarları çökme tehlikesi ile karşı karşıya burada çok zor şartlarda yaşıyoruz ve ben geçimimi sağlayamıyorum. Engelli maaşıyla geçiniyorum. Arada bir de olsa tedavimin olmadığı zamanlarda inşaatlarda işçilik yaparak geçimimi sağlıyorum. Çok zor şartlarda yaşadığım için ben bu evin bakım ve onarımını yapamıyorum. Bütün kurumlardan ve vali beye, hayırsever insanların katkıları olsa, ailemin de biraz katkıları olursa ben bu evi yıkıp yeniden yapmak istiyorum. Yani bu şartlarda yaşanması çok imkansız bu evden çıkmak zorundayım. Her gün tavandan bir parça bir beton düşerek bu korkuyla yaşıyoruz. İki çocuğum var ben onları geçindirmek için inşaatlarda çalışıyorum. Umudum o ki ben yeni bir evime kavuşup rahat bir şekilde yaşamak istiyorum.”

Osman Arslan

