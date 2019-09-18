Yıkılma tehlikesi ile boşaltılan binaya belediye duvar örüyor

İzmit Cedit Mahallesi Eski Hastane Sokak üzerinde bulunan Karadeniz Apartmanı'nın temeli 22 Ağustos tarihinde kayması sonrasında bina AFAD ekipleri tarafından güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Yaşanan olay sonrası bina sakinlerini ziyaret eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in incelemeleri sonrasında bina güvenliğinin sağlanması amacıyla istinat duvarı örme çalışması başlatıldı.

Bu kapsamda 2. grup tescilli duvar bulunan Eski Hastane Sokak'ta Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından alınan onaylar doğrultusunda müze müdürlüğü denetiminde, İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

Samet Kahraman

