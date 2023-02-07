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Yıkılmış bina enkazı arasındaki bebek oyuncakları yürek dağladı

Yıkılmış bina enkazı arasındaki bebek oyuncakları yürek dağladı
Yıkılmış bina enkazı arasındaki bebek oyuncakları yürek dağladı

Türkiye'yi sarsan depremin ardından enkaz yığınları arasında kalan çocukların hatırası oyuncaklar görenlerin yüreklerini dağladı.

Yıkılmış bina enkazı arasındaki bebek oyuncakları yürek dağladı - Tıkla İzle

Arama kurtarma ekipleri Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi'nde 11 katlı binanın enkazında yaralı ya da cansız beden çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak ekipler enkaz ve demir yığınları arasında bebeklerin hatırası olan oyuncakları görünce büyük üzüntü yaşadılar. Yerle bir olan yüksek katlı binadan çok sayıda kişinin kurtarıldığı, ekiplerin halen zamanla yarışının sürdüğü bildirildi.

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