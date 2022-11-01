Yıkım çalışmaları esnasında faciadan dönüldü

Olay; Afyonkarahisar'ın kent merkezi bankalar caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eski bir banka binasının yıkımı esnasında bir anda göçük oluştu. Göçük esnasında molozların en işlek cadde üzerindeki trafik ışıklarının olduğu bölgeye devrilmesi sonucu faciadan dönüldü. Meydana gelen göçük sonrası yıkım ekipleri ara vermeden yıkıma devam etti. Durumun polis ekiplerine bildirilmesi ile polis ekipleri yıkım çalışmalarını durdurdu. Molozların yoldan temizlenmesi sonucu araç trafiği kaldığı yerden devam etti. Göçük sırasında bazı vatandaşların molozların arasından hiç aldırmadan geçmeleri ise şaşkınlıkla karşılandı.

Hayati Kanat

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