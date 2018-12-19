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Yıkım çalışmasında dehşet

Yıkım çalışmasında dehşet
Yıkım çalışmasında dehşet

Şişli'de boş bir binanın yıkımı sırasında dehşet yaşandı. Yıkılan binadan kopan kolon, bitişikteki evin oturma odasına girdi. Olay esnasında evde bulunan anne ve iki çocuğu, kazayı yara almadan atlattı.

Yıkım çalışmasında dehşet - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre olay, Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde yaşandı. İş makinesi, boş binanın yıkımı için çalışmaya başladı. Ancak bu sırada yıkılan bir kolon, bitişikte bulunan apartmandaki bir evin duvarını delerek oturma odasına girdi. Yaşanan kaza çevrede büyük panik yaşanmasına neden oldu. Olay sırasında evde bulunan anne ve iki çocuğu, kazayı yara almadan atlattı. 

Bölgeye polis ve zabıta ekipleri çağrıldı. İnşaat yıkım çalışması durdurulurken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.  

Murat Horoz
 

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