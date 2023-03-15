Yıkım ekibinin Türk bayrağı hassasiyeti

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6'lık asrın felaketinin en çok hasar ve yıkıma neden olduğu noktalardan biri de Gaziantep'in Nurdağı ilçesi oldu. Ciddi bir yıkımın yaşandığı Nurdağı'nda enkaz kaldırma ve ağır hasarlı binalarda yıkım çalışmaları devam ediyor. Yıkım çalışmaları esnasında ağır hasarlı bir binada asılı olan Türk bayrağı ekipler tarafından büyük bir hassasiyetle indirildi.

Recep Tuncer

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