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Yıkım ekibinin Türk bayrağı hassasiyeti

Yıkım ekibinin Türk bayrağı hassasiyeti
Yıkım ekibinin Türk bayrağı hassasiyeti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ciddi hasara neden olduğu Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde ağır hasarlı binalarda yıkım çalışması yapan ekipler binada asılı bulunan Türk bayrağını hassasiyetle indirdi.

Yıkım ekibinin Türk bayrağı hassasiyeti - Tıkla İzle

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6'lık asrın felaketinin en çok hasar ve yıkıma neden olduğu noktalardan biri de Gaziantep'in Nurdağı ilçesi oldu. Ciddi bir yıkımın yaşandığı Nurdağı'nda enkaz kaldırma ve ağır hasarlı binalarda yıkım çalışmaları devam ediyor. Yıkım çalışmaları esnasında ağır hasarlı bir binada asılı olan Türk bayrağı ekipler tarafından büyük bir hassasiyetle indirildi.

Recep Tuncer

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