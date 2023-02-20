Yıkım kararı alınan apartman boşaltılmaya başlandı

Edinilen bilgilere göre; ilçenin Yeni Mahalle mevkiinde bulunan ve 40 yaşın üzerinde olduğu ifade edilen Onur Apartmanı'na, daha önce meydana gelen depremlerde "bir kolonunda çatlak oluşması" nedeniyle "oturulamaz" raporu verildi.

15 daire ve 2 iş yerinden oluşan 8 katlı binaya, kat malikleri tarafından talep edilen inceleme üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "oturulamaz" raporu verildi. Rapor, Kdz. Ereğli Belediyesi vasıtasıyla kat maliklerine tebliğ edildi. Binada bulunan ev sahipleri ile iş yerlerine 120 gün süre verildiği ve çoğu ev sahibinin dairelerini boşaltarak kiraya taşındıkları öğrenildi.

Binanın yıkılıp yıkılmayacağı belirsizliğini korurken, yıkım işleminin Kdz. Ereğli Belediyesinden alınacak yıkım ruhsatının ardından maliyetinin kat malikleri tarafından karşılanması suretiyle yapılacağının söylendiği belirtildi.

Binanın bazı kolonlarında 'karot testi' (Binaların depreme dayanıklı olup olmadığını anlamak amacıyla kolonlardan alınan örnek) yapıldığı ve alınan beton örneklerinin olması gereken kalitenin altında çıktığı öğrenildi.

Serhat Halit Biçer

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