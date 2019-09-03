İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yıkım yapan işçi ölümden döndü

Yıkım yapan işçi ölümden döndü
Yıkım yapan işçi ölümden döndü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yıkım için gittiği binadan düşen işçi yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, Mahmudiye Mahallesi İbrahim Şenbel Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan tek katlı işyerinin yıkımını yapmaya çalışan 53 yaşındaki Mustafa Turhan çatıda bulunan malzemeleri aşağı indirmeye çalıştığı sırada bir anda dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten aşağı düştü. Ölümden dönen işçi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Seyfettin Aras 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.