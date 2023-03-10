Yıkımı engellemek için kendilerini dükkana kilitlediler

Merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde depreme dayanıksız ve kaçak olarak tespit edilen bina Yıldırım Belediyesi ekipleri tarafından yıkılmak istendi. Sabah saatlerinde polis ve Yıldırım Belediyesi'ne bağlı ekipler ekskavatör ile tespit edilen binayı yıkım için harekete geçti. Bina sahipleri ise kaçak olarak yapılan dükkanın içine girerek kendilerini kilitledi. Polis ekipleri dükkana giren 4 kişiyi ikna etme için uğraşırken, olayların daha fazla büyümemesi için süre verildi. Öte yandan, yıkım olan bölgede Toma ve çok sayıda çevik kuvvet polisi de tedbir aldı.

Ahmet Berke Erdal

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