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Yıkımı yapılan ağır hasarlı bina sağlam evin üzerine devrildi

Yıkımı yapılan ağır hasarlı bina sağlam evin üzerine devrildi
Yıkımı yapılan ağır hasarlı bina sağlam evin üzerine devrildi

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde ağır hasar alan bir bina, ekiplerin kontrollü yıkımı esnasında hemen arkasında bulunan sağlam binanın üzerine devrildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan binaların kontrollü yıkımına devam ediliyor. Kahramanmaraş'ta hasar tespit çalışmalarında ağır hasar aldığı belirlenen Onikişubat ilçesi Abdulhamidhan Mahallesi Katip Çelebi Caddesi'ndeki 12 katlı binanın yıkımına başlandı. Yıkım esnasında ağır hasarlı binanın bir kısmı, arkada bulunan 7 katlı binanın üzerine devrildi. Yıkımı izleyen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde ortalığın toz bulutu ile kaplandığı ve sağlam binanın bazı kısımlarında hasar meydana geldiği görüldü. Anbean kaydedilen görüntülerde bazı vatandaşların ise çığlık attığı duyuldu.

Metehan Nazlı

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